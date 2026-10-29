Incognita Dybala, oggi la verità sul rientro di Svilar

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Si chiudono le gare serali della nona giornata di Serie A. Continua il momento difficile della Juventus, che cade 2-0 sul campo del Genoa e incassa un’altra battuta d’arresto. I rossoblù indirizzano l...
Momento emozionante nel prepartita di Genoa-Juventus ai microfoni di DAZN, con Luciano Spalletti e Daniele De Rossi protagonisti di un’intervista insieme. I due hanno ripercorso il rapporto costruito...
Giovanni Malagò è a un passo dall’essere nuovamente il candidato della Lega Serie A alla prossima assemblea elettiva della FIGC, in programma il 14 dicembre. È in arrivo anche l’adesione del Como, che...
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