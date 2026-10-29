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Incognita Dybala, oggi la verità sul rientro di Svilar

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
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IL TEMPO (L. PES) - Dybala è un'incognita, oggi la verità su Svilar. Continua a tenere banco l'infermeria a Trigoria con i tanti infortuni delle ultime settimane. Chi non preoccupa sono i due difensori Hermoso e Balerdi, entrambi rimasti 90 minuti in panchina col Cagliari per acciacchi fisici ma con l'Udinese ci saranno. Discorso diverso per Dybala. Dopo la partita Gasperini ha destato preoccupazione mettendo in dubbio la presenza dell'argentino per la prossima gara di campionato, e facendo riferimento al possibile recupero direttamente col Sassuolo prima della sosta. La mancata convocazione col Cagliari ha fatto sorgere dei dubbi sul suo recupero, ma per l'argentino nessuna ricaduta: la lieve lesione rimediata col Real Madrid è alle spalle ma come spesso capita la Joya viene fermata dalla prudenza e dai fastidi.
Ieri l'attaccante ha svolto fisioterapia a Trigoria e la sua condizione sarà valutata giorno per giorno. Inutile fare programmi o tabelle di recupero: conteranno le sue sensazioni. Clinicamente potrebbe già essere a disposizione a Udine, ma di certezze non ce ne sono.
Capitolo Svilar. Ieri il portiere è rientrato dal Belgio dove in queste settimane ha lavorato per il recupero dalla frattura al piede. Oggi è in programma l'esame decisivo per il via libera al rientro. L'obiettivo più realistico resta Roma-Sassuolo del 7 novembre, ma non è da escludere la presenza a Manchester. Anche Koné spera di esserci prima della sosta per le nazionali.

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