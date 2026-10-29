Incognita Dybala, oggi la verità sul rientro di Svilar

ma per l'argentino nessuna ricaduta: la lieve lesione rimediata col Real Madrid è alle spalle ma come spesso capita la Joya viene fermata dalla prudenza e dai fastidi. IL TEMPO (L. PES) - Dybala è un'incognita, oggi la verità su Svilar . Continua a tenere banco l'infermeria a Trigoria con i tanti infortuni delle ultime settimane. Chi non preoccupa sono i due difensori Hermoso e Balerdi, entrambi rimasti 90 minuti in panchina col Cagliari per acciacchi fisici ma con l'Udinese ci saranno. Discorso diverso per Dybala. Dopo la partita Gasperini ha destato preoccupazione mettendo in dubbio la presenza dell'argentino per la prossima gara di campionato, e facendo riferimento al possibile recupero direttamente col Sassuolo prima della sosta. La mancata convocazione col Cagliari ha fatto sorgere dei dubbi sul suo recupero,ma come spesso capita la Joya viene fermata dalla prudenza e dai fastidi.

Ieri l'attaccante ha svolto fisioterapia a Trigoria e la sua condizione sarà valutata giorno per giorno. Inutile fare programmi o tabelle di recupero: conteranno le sue sensazioni. Clinicamente potrebbe già essere a disposizione a Udine, ma di certezze non ce ne sono.