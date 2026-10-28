Svilar è rientrato oggi a Roma: domani nuovi esami strumentali

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Tutto pronto per la sfida valida per la UEFA Women's Champions League tra Chelsea e Roma Femminile, in programma alle ore 18:45. Le giallorosse devono riscattare la pesante sconfitta subita contro il...
Eusebio Di Francesco torna a Frosinone, club con cui è retrocesso nella stagione 2023-2024. Il tecnico del Lecce ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro la squadra di Alvini. L'ex Roma...
Pierluigi Gollini è stato un super protagonista del match vinto dalla Roma contro il Cagliari per 4-2. Il numero 95 giallorosso ha chiuso la porta dei capitolini in diverse occasioni con degli interve...
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