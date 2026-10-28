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Svilar è rientrato oggi a Roma: domani nuovi esami strumentali

Trigoria
di Paolo Rosi
Svilar
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Il recupero di Mile Svilar entra in una fase decisiva. L'estremo difensore della Roma, fermo ai box dalla sfida contro il Como per un infortunio al piede, è volato in Belgio per affidarsi alle cure di un team di specialisti e ha svolto un lavoro senza sosta. Come già anticipato da Gasperini, il rientro dell'estremo difensore classe '99 appare più vicino.
In base a quanto riferito da Simone Valdarchi su Radio Manà Manà Sport, il portiere serbo ha fatto rientro oggi nella Capitale. Domani sono fissati nuovi esami strumentali di controllo: un passaggio fondamentale per valutare il via libera definitivo, con l'obiettivo di riaverlo a disposizione già per l'impegno di Champions League contro il Manchester United.
(Manà Manà Sport)
M. Svilar

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