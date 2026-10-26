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Dybala pronto per il Cagliari. Svilar migliora

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
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IL TEMPO (G. TURCHETTI) - L’infermeria ha cominciato a svuotarsi. Dopo il rientro di Cristante – novanta minuti in campo con il Napoli, Gasperini si appresta a riabbracciare anche Dybala. Il numero ventuno giallorosso si era fermato al termine del primo tempo con il Real Madrid, riportando una leggera lesione al polpaccio, ma nella giornata di ieri ha svolto una parte dell’allenamento insieme ai compagni. Le risposte sono state positive al punto che l’attaccante argentino può puntare alla convocazione già per la gara di domani sera contro il Cagliari all’Olimpico.
Buone notizie anche sul fronte Svilar. Il portiere giallorosso non si è mai rivisto in campo dopo la sosta a causa della frattura da stress rimediata al piede destro. Giovedì si sottoporrà a nuovi controlli in Belgio, dove ha effettuato un periodo di riabilitazione. Il numero novantanove giallorosso potrebbe rientrare prima della sosta e rendersi disponibile per la sfida con il Sassuolo, ma non è da escludere che Gasperini possa contare sul belga anche in Champions League per la gara sul campo del Manchester United del 3 novembre.
Un recupero possibile anche da regolamento. Un portiere sostituito in lista UEFA per infortunio, infatti, può essere reintegrato dopo un periodo di almeno trenta giorni dal momento in cui si è verificato l’infortunio. Nel caso di Svilar, l’infortunio è avvenuto il 2 ottobre e, quindi, la Roma potrebbe eventualmente effettuare il cambio in lista con Vasquez.
Lo stesso Koné proverà a tornare a disposizione prima della sosta di novembre, tra il Manchester United ed il Sassuolo. L’unico recupero lontano resta quello di Lorenzo Pellegrini. Il numero sette giallorosso è destinato a rientrare non prima di due mesi o addirittura più avanti qualora decidesse scegliere la via dell’intervento chirurgico.

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