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Dybala verso la convocazione. Svilar può tornare prima

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
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La ripresa di ieri mattina a Trigoria, dove la squadra ha dormito nella notte tra sabato e domenica dopo il 3-3 a Napoli, ha portato con sé una buona notizia: Dybala in gruppo. La minima lesione — come l’aveva definita Gasperini — al polpaccio è ormai guarita e, dopo qualche test individuale sul campo, l’argentino è tornato a lavorare con il resto dei compagni, anche se a ritmi blandi visto che si trattava della seduta di scarico postpartita.
Nel pomeriggio di oggi la rifinitura darà la conferma definitiva, ma Dybala va verso la convocazione per la sfida di domani sera al Cagliari, partendo magari dalla panchina. L’obiettivo di vederlo titolare a Udine, sabato sera, è quindi più che mai a portata. [...]
Gasperini, che oggi alle 13.30 parlerà in conferenza stampa, non potrà contare comunque su Koné e Pellegrini, infortunati e indisponibili, così come Svilar, che mercoledì farà ritorno nella Capitale. Il portiere, infatti, ha svolto la fase riabilitativa dalla frattura al piede in Belgio, insieme a moglie e figlio.
Una volta arrivato a Trigoria, Svilar sarà sottoposto a nuovi esami, ma lo staff spera di poter anticipare un po’ i tempi e metterlo a disposizione dell’allenatore prima della sosta di metà novembre.
(Corsera)

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