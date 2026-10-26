Dybala verso la convocazione. Svilar può tornare prima

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«Gli hanno messo la Champions in tasca e ho pagato io». Quella di Allegri alla Roma è un’accusa sgangherata e falsa. Un tentativo risibile, che non gli fa onore, di scaricare su altri colpe e responsa...
Domani contro il Cagliari sono previsti altri cambi rispetto al match di Napoli, l’ennesima sfida che ha prosciugato le energie fisiche e mentali della Roma in questo tour de force di ottobre. Sulla f...
Le parole pronunciate prima dell’espulsione, lo sfogo nei corridoi del Maradona e anche, pare, ulteriori esternazioni piuttosto forti nei pressi degli spogliatoi. Il fascicolo Allegri è da ieri sul ta...
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