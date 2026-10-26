Dybala al rientro. Domani convocato, a Udine in campo

VIDEO - GASPERINI: "Dobbiamo crescere partita dopo partita. Con le assenze siamo riusciti a tenere il passo"

ott 26, 15:06

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, facendo il punto sul momento della Roma. Il tecnico giallorosso ha sottolineato i progressi della squ...