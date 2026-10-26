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Dybala al rientro. Domani convocato, a Udine in campo

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Paulo Dybala
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Una Joya prima del previsto. Arrivano buone notizie per Gasp in vista delle prossime sfide prima della sosta di metà novembre. Dybala, infatti, ieri si è allenato parzialmente in gruppo dando buone risposte dopo la lieve lesione al polpaccio riscontrata una settimana fa.
L’argentino oggi dovrebbe svolgere seduta completa ed essere tra i convocati contro il Cagliari domani all’Olimpico. Dybala andrà in panchina con l’obiettivo di essere pronto dal primo minuto sabato contro l’Udinese. [...]
Rientro anticipato anche per Svilar che dovrebbe farcela per la partita con il Sassuolo del 7 novembre.
(Gasport)
P. Exequiel Dybala

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