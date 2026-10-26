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Furia Allegri, ora rischia multa e squalifica

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
Allegri_espulso
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«Non ho detto nulla», ha raccontato Max Allegri subito dopo Napoli-Roma a chi gli chiedeva le motivazioni della sua espulsione. Il nodo, però, rischia di diventare quel che l’allenatore del Napoli ha detto dopo essersi visto sventolare il cartellino. E sì perché gli ispettori della Procura Federale presenti sabato al Maradona hanno visto e ascoltato un tecnico particolarmente agitato all’uscita dal rettangolo di gioco e in generale in tutto il post partita, in cui ha fatto fatica a contenere la rabbia e l’adrenalina. Ci sarebbe più di una frase andata ben al di là del consentito, tra quelle che oggi saranno prese in esame dal Giudice Sportivo Mastrandrea. Che cosa rischia Allegri? Più di una giornata di squalifica, oltre quella ovvia post cartellino rosso, oppure una multa aggiuntiva. [...]
Solo in una fase successiva potrebbe entrare in gioco la Procura Federale, che aspetta le decisioni del Giudice Sportivo. E il discorso riguarda anche le dichiarazioni che più hanno fatto rumore, quelle che «dichiarazioni» vere e proprie non sono ma frasi pronunciate da Allegri nel corridoio adiacente alla sala stampa del Maradona e ben ascoltate da tutti i cronisti presenti, oltre che dal personale al lavoro in quel momento. «Sono sempre loro, l’anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca», ha urlato Allegri, difficilmente non consapevole del fatto che quei concetti sarebbero stati sentiti da chiunque.
Il riferimento diretto alla Roma è figlio del terzo posto conquistato dalla squadra di Gasperini lo scorso maggio: tra le squadre escluse dalla qualificazione Champions proprio il Milan allenato allora da Max. Quelle frasi non sono piaciute alla società giallorossa, che le ha giudicate gravi e inaccettabili. [...]
I dirigenti hanno preferito evitare una reazione ufficiale, anche perché non si tratta di dichiarazioni che Allegri ha reso pubblicamente. Ma certo lo stupore e il fastidio in casa Roma è stato notevole e non certo si è alleggerito il giorno dopo la partita.
Per due motivi differenti: primo, perché nella gara del Maradona la squadra di Gasperini non si è sentita in alcun modo favorita dalla direzione arbitrale. Secondo, perché il riferimento alla passata stagione è stato reputato quantomeno inopportuno, anche volendo scendere nel dettaglio degli episodi. Il veleno nella coda, insomma. E che sporca lo show che le due squadre hanno offerto in campo: peccato.
(Corsera)

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