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FOTO - Pranzo romano per Gasperini: il tecnico si gode la cucina della tradizione dopo il pareggio con il Napoli

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di Fabio D'Ascanio
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Dopo il pareggio in trasferta contro il Napoli per 3-3, in cui la Roma non ha mai mollato la contesa riuscendo a recuperare per due volte il risultato, i giallorossi preparano già l'imminente sfida casalinga contro il Cagliari in programma martedì sera allo stadio Olimpico. Intanto, oggi, il tecnico capitolino, Gian Piero Gasperini, si è concesso un pranzo fuori in uno storico ristorante romano, "La Villetta dal 1940". Un pranzo domenicale all'insegna della cucina romana per Gasperini che già in passato non aveva perso l'occasione per gustarsi i piatti tipici della tradizione.
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