Roma avanti con i gol dei centrali ma ora Gasperini ritrova Dybala

la Roma di Gasperini viene trascinata da chi non t’aspetti. La forza sta in difesa. Se non segna Malen, c’è Balerdi . Quando manca Dybala (pronto a rientrare contro il Cagliari), gli assist li fa Ghilardi. Nel momento dell’emergenza,

Tra Serie A e Champions League, i difensori giallorossi hanno già raggiunto quota sei gol. Dalla prima gioia di Lulli alla doppietta di Balerdi contro il Napoli, passando per la testa di Hermoso in Champions League, l’ultima settimana certifica una tendenza che non è più l’eccezione, ma la regola di una squadra dove ogni protagonista contribuisce alla manovra offensiva, scrivendo nuovi record.

Non era mai successo che due difensori della Roma — Hermoso e Molina contro lo Slovan Bratislava — segnassero nella stessa partita di Champions. Mentre sabato Balerdi è diventato il primo argentino a fare doppietta in casa del Napoli da quando lo stadio di Fuorigrotta porta il nome di Maradona. Non solo: prima di Balerdi, soltanto Agostino Di Bartolomei era riuscito — da difensore — a segnare più di un gol al Napoli. [...]

«Balerdi è un leader, come avevo già spiegato all’inizio della stagione. Il suo apporto è stato straordinario e ci ha messo poco per integrarsi al meglio con il resto del gruppo. La sua doppietta mi rende molto felice», ha raccontato dopo il pareggio Gasperini, che qualche settimana fa aveva paragonato l’argentino all’ex capitano del Milan Franco Baresi.

Oltre ai record, da un anno all’altro Gasperini ha trovato il rimedio al mal di gol che tanto aveva frenato la Roma nella prima parte della passata stagione. Nel 2025, dopo lo stesso numero di partite in campionato, la sua squadra aveva totalizzato soltanto otto gol contro i 19 attuali. Merito di un mercato fatto quasi su misura — resta da colmare il vuoto dell’ala sinistra — e delle intuizioni del tecnico, che non ragiona mai per ruoli fissi. [...]

Così Hermoso, in alcune fasi della gara di sabato, s’è reinventato regista d’attacco. Saltano gli schemi, non la base che ispira il gioco di Gasperini. Sembra quasi un paradosso che Wesley — lo scorso anno il più produttivo del reparto — non abbia ancora trovato la via del gol. Il brasiliano, per ora, ha inciso con gli assist: uno contro il Lecce, l’altro per il 3-3 di Balerdi contro il Napoli, che ha scatenato la rabbia del tecnico rivale Allegri.

Ma l’emergenza d’attacco è quasi finita: Dybala è pronto e domani, all’Olimpico contro il Cagliari, punta almeno a un posto in panchina.

(La Repubblica)