VIDEO - GASPERINI: "Koné non lo avremo prima della sosta. Svilar può rientrare la prossima settimana"

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Il tecnico giallorosso ha fatto il punto anche sulle situazioni degli infortunati Koné e Svilar: “Kone difficilmente riusciremo a recuperarlo prima della sosta. Svilar, invece, potrebbe fare dei passi avanti già questa settimana, verso giovedì o venerdì. Potrebbe quindi essere recuperato per la prossima settimana, ma col beneficio di inventario. Speriamo, perché riaverlo a disposizione per la partita di Manchester sarebbe il massimo, oppure per quella contro il Sassuolo”.

🗣️ #Gasperini: “#Koné non lo avremo prima della sosta. #Svilar può rientrare la prossima settimana” 🟡🔴 #ASRoma https://t.co/R0QYwcm2Fn — laroma24.it (@LAROMA24) October 26, 2026