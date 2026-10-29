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Ma quali riserve

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
gasperini
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Come un anno fa, la Roma ha 21 punti in classifica dopo 9 giornate. Ma, a differenza di un anno fa, è ancora imbattuta.Un anno fa la squadra di Gian Piero Gasperini aveva vinto 7 volte e perso 2. La nuova Roma ha segnato di più, 23 gol contro 10, e beccato più reti, 8 contro 4. La squadra somiglia a quella della passata stagione, ma in realtà è assai diversa.(...) L'impressione è che la Roma oggi sia più forte di quella precedente. Eppure un anno fa era in testa insieme al Napoli, mentre oggi è a 4 punti dalla vetta.
Ventuno punti in 9 gare sono il frutto di 6 vittorie e tre pareggi. Il dato degli ics stagionali è in assoluta controtendenza,visto che il primo pari della passata stagione arrivò a gennaio. Perché, quindi, la squadra sembra migliore rispetto alla scorsa stagione? Proviamo a capire.
La rosa attuale, sebbene corta, ha molta più qualità. Nel passato campionato le alternative erano reali riserve, mentre oggi la situazione è molto diversa: in panca ci sono soluzioni importanti (...). Inoltre, GPG ha puntato da subito su tutti, ha dato minutaggio a chiunque e per questo si ritrova sistematicamente a disposizione gente pronta e rodata. Gasperini si sta rivelando un vero e proprio super esperto della gestione delle risorse umane(...). Il dato dei 7 gol realizzati dai subentrati (nessuno in campionato ha saputo fare di meglio) sta lì a confermarlo. Certo, se i panchinari sono Mora, Soulé e Malen tutto diventa più semplice.
Non va sottovalutata un'altra riflessione. La Roma ha imparato (bene) la lezione tattica e ora gioca di più come vuole Gasperini. Non sempre senza errori, ma stabilmente con applicazione, anche e soprattutto mentale, figlia di un anno di duro lavoro alle spalle.
(Corsport - M. Ferretti)

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