Rinascita Mora: Rodrigo decolla, ora vuole prendere per mano la Roma

19 agosto, giorno del suo arrivo a Roma. Non solo perchéPorto, ma anche perché la Roma ci ha investito 50 milioni di euro (25 subito, 25 il prossimo anno), facendolo diventare l'acquisto più caro della storia del club. Ed è normale che le aspettative fossero alte, pur parlando di un classe 2007 (19 anni lo scorso maggio). (...) Intanto, però, il gol segnato al Cagliari è stato decisivo per regalare una vittoria pesante alla Roma e per cambiare la prospettiva del suo futuro immediato, con la forte probabilità di tornare titolare a Udine. Una serata così la sognava dal, giorno del suo arrivo a. Non solo perché Rodrigo Mora ha lasciato per la prima volta il Portogallo e il, ma anche perché la Roma ci ha investito(25 subito, 25 il prossimo anno), facendolo diventare l'. Ed è normale che le aspettative fossero alte, pur parlando di un classe 2007 (19 anni lo scorso maggio). (...) Intanto, però, ilè stato decisivo per regalare una vittoria pesante alla Roma e per cambiare la prospettiva del suo futuro immediato, con la forte probabilità di

Con il Cagliari Gasp ha preferito un assetto con tre centrocampisti, (...) mandando Mora in panchina e inserendolo nella ripresa. Gasperini lo ha sempre difeso e lodato: «Ho la fortuna di vedere gli allenamenti, decido in base a quelli - ha detto martedì sera Gasp -. Rodrigo ha giocato qualche partita, giovanissimo, che deve ancora formarsi sotto l'aspetto tecnico e fisico per avere una maggiore tenuta (...) per 90 minuti. (...) È in evoluzione, è una mina vagante. Il gol di testa, nonostante la statura, ne è una dimostrazione». Già, perché a Cagliari Mora ha segnato proprio di testa,nonostante i suoi 168 centimetri. «A volte gli avversari si dimenticano di quello più basso - ci ha scherzato su lui -. Penso di aver disputato ottime partite, anche se sogno di essere un giocatore decisivo». E a Udine ce ne sarà bisogno, con Dybala ancora out e Gasperini che a disposizione avrà solo lui e Soulé come trequartisti.

Delle 12 partite disputate fin qui dalla Roma, il tecnico lo ha impiegato in 10 occasioni, tenendolo in panchina contro Inter e Como. Mora ha giocato in tutto 425 minuti, alla media di 42,5 a partita. Prima di Cagliari aveva segnato a Lecce e piazzato l'assist per il 2-1 di Malen contro il Real Madrid in Champions. A Udine l'obiettivo è fare ancora qualcosa di diverso come è nelle sue corde.

(Gasport)