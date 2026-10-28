Instagram, Mora: "Felicissimo per il mio primo gol in casa". Il commento di De Roon: "Bravo figlio mio", Gollini: "Grande mostriciattolo"

Ingresso decisivo quello di Rodrigo Mora contro il Cagliari, con il portoghese autore del gol del 3-2. Dopo la gara l'ex Porto ha raccontato le proprio emozioni su Instagram: "Che serata, Roma! Sono felicissimo per il mio primo gol in casa e per l’atmosfera incredibile che ci ha trascinato alla vittoria.Continuiamo così, tutti insieme, partita dopo partita!". E sotto il post sono arrivati i commenti di molti dei suoi compagni. "Bravo figlio mio", ha scritto De Roon. "Che testata", ha commentato Ghilardi. COmplimenti anche da parte di Gollini: "Grande mostriciattolo". "Vamos Hermano", ha commentato Molina. "Grande Hermanito", ha scritto invece Soulè. Messaggio anche da parte di Pisilli, che ha scritto: "Bravooo"