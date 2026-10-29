Gollini decisivo anche col Cagliari. Con Gasperini è sbocciata la pace

I due avevano litigato a Bergamo, tanto che Gollini lasciò l'Atalanta proprio per questo. Poi a Roma si sono invece parlati e chiariti. E il rapporto è cambiato. «Gollini lo conosco bene - ha detto Gasp -. Da giovane era esuberante e aveva meno voglia di migliorarsi. Ci siamo ritrovati a Roma, è cresciuto e abbiamo messo del puntini a posto. Mai avuto dubbi sulle sue qualità». Anche perché ora è un altro Gollini: più maturo e più consapevole di se stesso. E presto diventerà anche papà. un altro premio in un momento d'oro. [...]

(Gasport)