Gollini decisivo anche col Cagliari. Con Gasperini è sbocciata la pace

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Da qualche giorno la Roma non ha più la miglior difesa né nei cinque principali campionati europei né in Serie A. I tre i gol subiti a Napoli e i due col Cagliari hanno macchiato le statistiche, ma il...
Il rientro di Paulo Dybala è in standby. La convocazione per la sfida con il Cagliari sembrava certa, poi l'argentino ha avvertito un nuovo fastidio al polpaccio destro, (...) lesionato contro il Real...
IL TEMPO (L. PES) - Dybala è un'incognita, oggi la verità su Svilar. Continua a tenere banco l'infermeria a Trigoria con i tanti infortuni delle ultime settimane. Chi non preoccupa sono i due difensor...
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