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Gollini decisivo anche col Cagliari. Con Gasperini è sbocciata la pace

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
Gollini
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Ora pure gli ultimi dubbi sono volati via. Pierluigi Gollini non solo è un portiere, ma è anche un numero uno affidabile. Già, perché quando si è fatto male Svilar i dubbi della piazza erano forti. Ed invece Gollini in queste 6 partite ha dimostrato tutto quanto di buono aveva fatto vedere anni addietro. «Con il Cagliari è stato straordinario», ha detto Gian Piero Gasperini, uno che quando è arrivato a Trigoria non voleva vederlo neanche in cartolina.
I due avevano litigato a Bergamo, tanto che Gollini lasciò l'Atalanta proprio per questo. Poi a Roma si sono invece parlati e chiariti. E il rapporto è cambiato. «Gollini lo conosco bene - ha detto Gasp -. Da giovane era esuberante e aveva meno voglia di migliorarsi. Ci siamo ritrovati a Roma, è cresciuto e abbiamo messo del puntini a posto. Mai avuto dubbi sulle sue qualità». Anche perché ora è un altro Gollini: più maturo e più consapevole di se stesso. E presto diventerà anche papà. un altro premio in un momento d'oro. [...]
(Gasport)

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