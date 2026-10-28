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Gollini, contro il Cagliari non solo parate decisive: 100% di passaggi e rinvii precisi, in Serie A non accadeva dal 2019

Campionato
di Fabio D'Ascanio
gOLLINI
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Pierluigi Gollini si sta ritagliando il proprio spazio con la Roma dopo l'infortunio al dito del piede rimediato da Mile Svilar. Nel match di ieri vinto contro il Cagliari, l'ex portiere dell'Atalanta si è reso protagonista di un'ottima prestazione condita da diversi interventi importanti. La squadra di Pisacane si è resa pericolosa più volte all'Olimpico, ma Gollini ha chiuso lo specchio della porta e contribuito al successo della squadra di Gasperini.
Non solo parate tra i pali, perché Gollini è stato perfetto anche in impostazione: come riportato da Sofascore, infatti, il numero 95 romanista ha raggiunto il 100% di passaggi precisi riusciti, 32 su 32. Non solo passaggi, perché anche nei rinvii Gollini è stato chirurgico: 3 su tre. Un doppio dato che in Serie A non si vedeva dalla stagione 2019-2020, quando Szczesny in Juventus 1-0 Milan, riuscì a raggiungere il 100% in entrambe le statistiche.
P. Gollini

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