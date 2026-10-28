Gollini, contro il Cagliari non solo parate decisive: 100% di passaggi e rinvii precisi, in Serie A non accadeva dal 2019

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Da qualche giorno la Roma non ha più la miglior difesa né nei cinque principali campionati europei né in Serie A. I tre i gol subiti a Napoli e i due col Cagliari hanno macchiato le statistiche, ma il...
Il rientro di Paulo Dybala è in standby. La convocazione per la sfida con il Cagliari sembrava certa, poi l'argentino ha avvertito un nuovo fastidio al polpaccio destro, (...) lesionato contro il Real...
Ora pure gli ultimi dubbi sono volati via. Pierluigi Gollini non solo è un portiere, ma è anche un numero uno affidabile. Già, perché quando si è fatto male Svilar i dubbi della piazza erano forti. Ed...
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