Instagram, i complimenti di Gollini a Lulli: "Bravo young lion" (FOTO)

Tra i protagonisti della vittoria contro il Cagliari, ancora una volta Emanuele Lulli, che oltre al gol del pareggio si è portato a casa il premio di man of the match. E sono arrivati anche i complimenti di Pierluigi Gollini, che ha postato una foto negli spogliatoi con il terzino giallorosso con scritto: ""Bravo young lion" ("Bravo piccolo leone")