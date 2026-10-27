News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Roma-Cagliari, GOLLINI: "Sono punti pesanti. Questo gruppo sta dando tante risposte. Felice di aver avuto questa possibilità"

Interviste Partita
di Fabio D'Ascanio
gOLLINI
Aggiungi come fonte preferita su Google
Uno dei protagonisti assoluti in casa Roma dopo il successo per 4-2 contro il Cagliari è stato senza dubbio Pierluigi Gollini. Il portiere giallorosso ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole. 
Che sensazioni hai?
"Sono punti pesanti che ci permettono di stare lì, stiamo giocando tante partite a volte è normale perdere un po' di brillantezza ma le grandi squadre riescono a vincere anche quando si gioca meno bene. Questo gruppo sta dando tante risposte, sempre tutti a disposizione. È un grande credito che ci va dato.
Te lo aspettavi così forte questo ragazzo? (Lulli)
"L’abbiamo visto in ritiro e pensavamo avesse grande atletismo. Tante volte gli abbiamo detto che la qualità delle scelte dipenderà la sua carriera. Starà a lui imparare a fare le scelte giuste. Ha la testa sulle spalle, ogni tanto devo riprenderlo per difendere perché gli piace attaccare ma è un super umile e farà una grande carriera"
È una risposta anche per te la prestazione che stai facendo?
"Ho giocato poco negli ultimi anni ma in allenamento io mi vedo, i miei compagni mi vedono. Ovviamente il calcio è un mondo che va super veloce, se non fai niente sembra che sei finito. Anche se non ho giocato sono sempre stato in un ambiente di grande livello. Sono felice di aver avuto questa possibilità ora anche se siamo tristi per Mile. Bisogna continuare così"

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

GASPERINI

Udine e poi Manchester: la Roma non farà ritorno nella Capitale dopo il match di campionato

Udinese, Manchester e poi Sassuolo in casa: questi sono gli ultimi tre impegni della Roma prima della sosta per le nazionali di novembre. La squadra di Gasperini è attesa da una doppia trasferta ravvi...

roma femminile

Roma Femminile: da oggi in vendita i biglietti per il match contro il Servette

Martedì 10 novembre, allo stadio Tre Fontane, la Roma Femminile allenata da Gian Piero Piovani affronterà il Servette nella quarta giornata della Women's Champions League. Da oggi, come comunicato dal...

Sabatini

Sabatini: "La Roma combatterà fino all'ultimo per lo Scudetto. Gioca un calcio entusiasmante"

 L'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, in un'intervista rilasciata al portale ha esaltato la squadra giallorossa protagonista di un ottimo avvio di stagione. Secondo il ds, la formazion...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

Roma-Cagliari, GASPERINI: "Si è vista un po' di fatica ma averla vinta è un merito ancora più grande. Hermoso e Balerdi non erano in condizione di giocare. Dybala? Non ci sarà con l'Udinese"

pisilli

ROMA-CAGLIARI 4-2: doppia reazione dei giallorossi e tre punti conquistati (FOTO E VIDEO)

mancini lulli

ROMA-CAGLIARI: le pagelle. LULLI 7.5 "Tarantolato" - MORA 7 "Gigante"

Borriello

Borriello: "Se Malen lo metti in una big europea fa panchina"

mORA

Roma-Cagliari, MORA: "Per me è un sogno risolvere le partite. Gioco in ogni posizione ma preferisco a sinistra"

Fabio-Pisacane

Roma-Cagliari, Pisacane: "Oggi avevamo una corazzata di fronte ma abbiamo fatto una buona partita. Meritavamo un risultato diverso"

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Serie A: Napoli-Roma 24.10.26

Loading