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Instagram, la gioia di Gollini dopo il Cagliari: "Un'altra reazione da grande gruppo"

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di Fabio D'Ascanio
Gollini
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Pierluigi Gollini è stato un super protagonista del match vinto dalla Roma contro il Cagliari per 4-2. Il numero 95 giallorosso ha chiuso la porta dei capitolini in diverse occasioni con degli interventi importanti. Una prova convincente da parte del portiere che sta sostituendo l'infortunato Svilar. Con un post su Instagram, Gollini ha espresso tutta la sua gioia sottolineando lo spirito della squadra: "Un'altra reazione da grande gruppo! Con tanto cuore e una mentalità vera! Ci portiamo a casa questi 3 punti importanti".

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