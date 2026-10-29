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Svilar, esami verso Manchester

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Svilar
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(...) La Roma si ritroverà a Trigoria per preparare la sfida all'Udinese. Come detto da Gasperini, difficile immaginare recuperi per la trasferta in Friuli: Dybala, (...) avvertendo ancora fastidio al polpaccio (...), è stato tenuto a riposo. La Joya vuole comunque provare ad esserci a Manchester, così come Svilar. Il portiere, guarito dalla frattura al piede, oggi sarà sottoposto a nuovi esami, dopo le terapie svolte in Belgio.
(Corsera)

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