Svilar, esami verso Manchester

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
LR24 (MIRKO BUSSI) – “Ieri si allenava anche sui colpi di testa, che non sono il suo pezzo migliore, però è stato straordinario”. Il mittente è Gasperini, il destinatario Lulli che martedì, contro il...
La Roma è concentrata sulla prossima sfida di campionato contro l’Udinese, ma all’orizzonte c’è anche il viaggio di Champions League a Old Trafford, dove martedì 3 novembre i giallorossi affronteranno...
Endrick vuole trovare maggiore continuità e a gennaio potrebbe chiedere ufficialmente al Real Madrid di partire in prestito. Secondo quanto riferito dal sito, l'attaccante brasiliano sta valutando le...
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