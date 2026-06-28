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Soulé prende tempo per il futuro: smentita la pista Juve. Koné non è nei piani dell'Atletico. Kessie e Freuler non sono delle priorità

Diario del giorno
di FabioD
domenica, 28 giugno 2026 alle 20:13
roma atalanta soule 1
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Il 30 giugno è ormai molto vicino e le probabilità che un big della rosa giallorossa lasci la Capitale entro questa scadenza sono sempre meno. Delle offerte concrete non sono arrivate, nonostante negli ultimi giorni si sia registrato un forte interessamento di alcuni club arabi per Mati Soulé. L'argentino, però, non è convinto della destinazione e vuole decidere con calma il proprio futuro. Alcuni intermediari del club, però, stanno cercando di convincere il classe 2003 ad accettare la destinazione. Mentre è stato smentito un possibile interessamento da parte della Juventus. 
Sempre per quanto concerne le possibili uscite, l'altro big che risulta essere in uscita è Manu Koné. Nelle scorse settimane il francese è finito nell'orbita dell'Atletico Madrid, ma il club spagnolo, per ora, ha come priorità altri obiettivi per rinforzare il proprio centrocampo. In entrata, invece, arrivano smentite sui possibili arrivi di Freuler e Kessie
Infine, Niccolò Pisilli, ha rifiutato personalmente un'importante offerta proveniente dall'estero: il classe 2004 è totalmente focalizzato sulla Roma e vuole rimanere. 
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