Calciomercato Roma, per l'Atletico Madrid Koné non è una priorità

Manu Koné continua ad avere estimatori sul mercato, ma l’Atletico Madrid sembra destinato a percorrere altre strade. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale youtube italiano di Fabrizio Romano, il centrocampista della Roma non rappresenta una priorità per il club spagnolo, che al momento è orientato verso altri obiettivi per rinforzare la mediana. Una situazione che raffredda le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane sul possibile interesse dei Colchoneros. Dal canto suo, la Roma, come già detto, non considera il francese incedibile e, davanti a un’offerta ritenuta congrua, potrebbe valutarne la cessione anche in virtù delle esigenze legate al Fair Play Finanziario.

Le parole di Moretto: "Vedo tante squadre accostate a Manu Koné, è stato anche detto che era molto vicino all'Arsenal ma è in realtà non è un obiettivo. È più un movimento dell'entourage di Koné. Per quanto riguarda l'Atletico Madrid, già qualche settimana fa se non un mese fa dissi che Koné è stato proposto all'Atletico ma il ds ha un altro tipo di priorità sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di profilo del giocatore. Ad oggi è l'Atletico a dire 'no' a Koné e non viceversa".