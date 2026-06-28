Calciomercato Roma, per l'Atletico Madrid Koné non è una priorità

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Inter e Napoli davanti, Como, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna e Lazio alle spalle. La Roma che torna sul podio dopo una vita, per ordine di classifica finale della stagione...
Nessun contatto tra Matías Soulé e la Juventus. È quanto riferito da Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano, smentendo le voci circolate nelle ultime ore su un poss...
Nahuel Molina continua a essere uno dei nomi più seguiti in vista della prossima finestra di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzino argentino dell’Atletico Madrid è finito nel mir...
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