Israel Reyes: chi è l'obiettivo della Roma (VIDEO)

Ma chi è Reyes? Nasce come difensore centrale, ma negli ultimi anni è stato maggiormente impiegato come terzino destro. Alto 180 centimetri per 73 chilogrammi, è un giocatore moderno. La duttilità è la sua forza, visto che in alcune occasioni è stato pure impiegato come mediano. E questo gli permette di essere pulito nel momento in cui deve impostare il gioco. Una situazione questa che piace sicuramente a Gasperini. Ah, inoltre può essere tranquillamente impiegato sia in una difesa a tre che a quattro. Un altro punto a suo favore.

Pilastro della nazionale messicana (38 presenze e due reti), qualche mese fa Reyes era nella Capitale, probabilmente in vacanza. La pista, quindi (ma non per questo motivo) è da seguire. Sicuramente è un profilo che piace alla Roma. E infatti la prima offerta sarebbe stata spedita.