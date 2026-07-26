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Israel Reyes: chi è l'obiettivo della Roma (VIDEO)

Focus
di R.P.
domenica, 26 luglio 2026 alle 12:21
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LAROMA24.IT - La Roma avrebbe formulato la prima offerta per Reyes, esterno destro classe 2000, in forza al Club America. Sarebbe lui uno dei principali indiziati a sostituire Celik, ormai passato alla Juventus. Si parla anche di Fresneda, anche se ha un costo diverso. 
Ma chi è Reyes? Nasce come difensore centrale, ma negli ultimi anni è stato maggiormente impiegato come terzino destro. Alto 180 centimetri per 73 chilogrammi, è un giocatore moderno. La duttilità è la sua forza, visto che in alcune occasioni è stato pure impiegato come mediano. E questo gli permette di essere pulito nel momento in cui deve impostare il gioco. Una situazione questa che piace sicuramente a Gasperini. Ah, inoltre può essere tranquillamente impiegato sia in una difesa a tre che a quattro. Un altro punto a suo favore. 
Pilastro della nazionale messicana (38 presenze e due reti), qualche mese fa Reyes era nella Capitale, probabilmente in vacanza. La pista, quindi (ma non per questo motivo) è da seguire. Sicuramente è un profilo che piace alla Roma. E infatti la prima offerta sarebbe stata spedita.

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