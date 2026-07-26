Calciomercato Roma, Dovbyk-Bologna, contatti con Tedesco: si lavora al prestito

#Dovbyk-#Bologna un accostamento che abbiamo già fatto due giorni fa. E non compreso nell’operazione #Castro-#Roma. Rispetto al #Genoa e al pressing di De Rossi, la Roma aprirebbe al prestito. L’ucraino ci sta pensando. E il nome di Dovbyk, due giorni dopo, torna attuale https://t.co/smSeQi1Bs1— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 26, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il Rayo Vallecano accelera per Marash Kumbulla. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il club di Madrid avrebbe presentato un’offerta contrattuale al difensore della Roma. La società spagnola sta...
Resta in una fase di stallo la pista che potrebbe portare Manu Koné al Manchester United. Secondo quanto riportato dal The Sun, i Red Devils avrebbero momentaneamente frenato sul centrocampista della...
La Roma celebra Amedeo Amadei nel giorno dell’anniversario della sua nascita. Lo storico attaccante giallorosso, nato il 26 luglio 1921, è stato ricordato dal club attraverso un post pubblicato sui pr...
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