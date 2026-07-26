Calciomercato Roma, Dovbyk-Bologna, contatti con Tedesco: si lavora al prestito

#Dovbyk-#Bologna un accostamento che abbiamo già fatto due giorni fa. E non compreso nell’operazione #Castro-#Roma. Rispetto al #Genoa e al pressing di De Rossi, la Roma aprirebbe al prestito. L’ucraino ci sta pensando. E il nome di Dovbyk, due giorni dopo, torna attuale https://t.co/smSeQi1Bs1