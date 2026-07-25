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Calciomercato Roma, lo United continua a monitorare Konè: gli inglesi offrono Rashford. Ma l'ingaggio spaventa

Mercato
di FedericoL
sabato, 25 luglio 2026 alle 15:31
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Il Manchester United continua a puntare Manù Konè. Come scrive il sito del quotidiano, nessuna offerta è stata recapitata alla Roma e in casa Red Devils c'è qualche dubbio se fare un investimento del genere, dato che i giallorossi chiedono 60 miliioni. Gli inglesi cercheranno di limare la cifra, e una chiave potrebbe essere l’inserimento di Marcus Rashford. Il problema è lo stipendio monstre dell'ex Barcellona: circa 11 milioni netti a stagione. Servirebbe quindi una formula in prestito con buona parte dell’ingaggio pagato dallo United.
(gazzetta.it)
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