Calciomercato Roma, lo United continua a monitorare Konè: gli inglesi offrono Rashford. Ma l'ingaggio spaventa

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
La Roma continua a lavorare all'esterno offensivo da regalare a Gian Piero Gasperini. Come riportato da Filippo Biafora nel corso del collegamento con l'emittente radiofonica, il club giallorosso ha c...
L'Al Hilal ha ufficializato ieri l'acquisto di Summerville, e nel video di presentazione non è mancata una frecciatina alla Roma dopo aver soffiato il giocatore olandese ai giallorossi. Sul video dell...
Prosegue la ricerca della Roma di un esterno d'attacco. Come riporta Matteo Moretto, ai giallorossi piace anche Rafael Leao, ma la sua situazione resta molto complicata e il club capitolino si sta con...
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