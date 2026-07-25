Calciomercato Roma, dalla Turchia: Gasperini chiede Aktürkoğlu del Fenerbahçe, attesa un'offerta nei prossimi giorni

🚨#Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu has attracted interest from several clubs, including Al Ahli in Saudi Arabia.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 25, 2026
📌 In Italy, Roma are keen, with coach Gian Piero Gasperi instructing the board to pursue the Turkish winger.
👀 Roma are expected to make an official bid soon. https://t.co/jUq0YqFB9k pic.twitter.com/gzKowtB8EM
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