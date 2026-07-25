Calciomercato Roma, dalla Turchia: Gasperini chiede Aktürkoğlu del Fenerbahçe, attesa un'offerta nei prossimi giorni

La Roma guarda in Turchia per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Secondo quanto riportato dalla stampa turca, in particolare da NTV Spor e Türkiye Gazetesi, il club giallorosso ha inserito nella lista degli obiettivi l'esterno d'attacco del Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu.

L'interesse per il calciatore nasce da un'esplicita indicazione del tecnico Gian Piero Gasperini, che ha richiesto alla dirigenza di avviare i primi passi per il nazionale turco. La Roma starebbe preparando un'offerta ufficiale da recapitare a stretto giro alla società di Istanbul. Sul giocatore c'è la concorrenza dei club dell'Arabia Saudita. Dal canto suo, il Fenerbahçe, pur avendo altre uscite in programma tra i calciatori stranieri, valuterebbe con favore la cessione di Aktürkoğlu di fronte a una proposta economica importante, così da ricavare la liquidità necessaria per finanziare il proprio mercato in entrata.

(ntvspor.net)

__________________

Arrivano conferme. Secondo il giornalista Ekrem Konur, Aktürkoğlu ha attirato l'interesse di diverse società internazionali, tra cui spicca la società saudita dell'Al Ahli. In Italia, la Roma si conferma la pista più concreta: Gian Piero Gasperini ha fornito direttive precise alla dirigenza per fare all-in sull'ala turca e la presentazione di un'offerta formale al Fenerbahçe è attesa nei prossimi giorni.