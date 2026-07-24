Calciomercato Roma, idea Rashford nei contatti con il Manchester United per Koné: c'è l'ostacolo ingaggio

Nei discorsi tra l’#AsRoma e il #ManchesterUnited per Manu #Koné è emerso nuovamente il nome di Marcus #Rashford. Al momento c’è poco altro, l’ostacolo più grande resta ovviamente l’ingaggio del calciatore che percepisce uno stipendio parecchio fuori dai parametri giallorossi.… https://t.co/QD5AW4TjXm pic.twitter.com/mNCwbaKr8Q— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 24, 2026
La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
La Roma raffredda la pista per Saïd El Mala e concentra i propri sforzi sul fronte Antonio Nusa. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, l'ipotesi di un innesto dell'esterno d'attacco classe 2006...
La Roma mantiene vivi i contatti per Santiago Castro. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, i contatti tra la dirigenza giallorossa e il Bologna restano costanti per sondare le condizioni dell'...
È arrivata l'ufficialità del trasferimento di Crysencio Summerville all'Al-Hilal, operazione che chiude definitivamente la telenovela che ha impegnato a lungo dalla Roma. Di seguito il comunicato emes...
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