Stadio Roma, vertice istituzionale lunedì 27 luglio: una delegazione della Roma incontrerà Salvini, Abodi, Sessa, Rocca e Gualtieri

Nuovo vertice di fondamentale importanza sul fronte del nuovo stadio della Roma.

Lunedì 27 luglio, alle ore 17:30, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio (in via Santa Maria in Via 37b a Roma), si terrà un incontro istituzionale per illustrare dettagliatamente lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo legato all'impianto di Pietralata.

All'evento parteciperanno i vertici del Governo e degli enti locali coinvolti nel progetto: saranno presenti il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il commissario straordinario di Governo per gli stadi di Euro 2032 Massimo Sessa, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

All'incontro prenderà parte anche una delegazione ufficiale della Roma, per seguire da vicino il resoconto sui passaggi burocratici completati e analizzare la tabella di marcia necessaria ad arrivare all'apertura del cantiere.