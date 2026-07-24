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Stadio Roma, vertice istituzionale lunedì 27 luglio: una delegazione della Roma incontrerà Salvini, Abodi, Sessa, Rocca e Gualtieri

Stadio Roma
di Paolo Rosi
venerdì, 24 luglio 2026 alle 20:37
stadio pietralata immagini
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Nuovo vertice di fondamentale importanza sul fronte del nuovo stadio della Roma.
Lunedì 27 luglio, alle ore 17:30, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio (in via Santa Maria in Via 37b a Roma), si terrà un incontro istituzionale per illustrare dettagliatamente lo stato di avanzamento dell'iter amministrativo legato all'impianto di Pietralata.
All'evento parteciperanno i vertici del Governo e degli enti locali coinvolti nel progetto: saranno presenti il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il commissario straordinario di Governo per gli stadi di Euro 2032 Massimo Sessa, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.
All'incontro prenderà parte anche una delegazione ufficiale della Roma, per seguire da vicino il resoconto sui passaggi burocratici completati e analizzare la tabella di marcia necessaria ad arrivare all'apertura del cantiere.

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