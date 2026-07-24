News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Ryan, via libera al colpo. Priorità a Nusa: avviati i contatti. Pericolo asta

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 24 luglio 2026 alle 8:30
Antonio-Nusa
Aggiungi come fonte preferita su Google
Ryan Friedkin adesso vuole scendere in campo e cambiare passo. Dopo le due trattative sfumate per Greenwood e soprattutto, per Summerville, a Trigoria è arrivato il momento di reagire. Non con le parole, ma con i fatti. Il tenutario della Roma, rientrato negli Stati Uniti dopo aver lasciato la Capitale un paio di giorni fa, sta tracciando la linea con i suoi dirigenti per mandare una risposta importante dopo le ultime delusioni: adesso serve un grande colpo in attacco, uno di quelli capaci di spazzare via delusione e polemiche, rilanciando l'immagine del club sul mercato internazionale. Perché il caso Summerville ha lasciato il segno. [...] 
Un epilogo che ha fatto il giro del mondo e che la società non ha alcuna intenzione di subire in silenzio. Soprattutto dalla seconda proprietà più ricca della Serie A e da una famiglia che è a 279° posto nella classifica di Forbes dei più ricchi del mondo. Il messaggio è chiaro: la Roma è una grande squadra e pretende rispetto. E i cinquanta milioni che era pronta a investire per l'olandese rappresentano la prova concreta della forza economica e dell'ambizione del club. Per questo motivo D'Amico ha già individuato il nuovo obiettivo prioritario. In cima alla lista c'è Antonio Nusa, talento del Lipsia destinato a diventare, in caso di fumata bianca, l'acquisto più costoso nella storia della Roma. I contatti tra le parti sono già stati avviati e il direttore sportivo sta studiando la formula giusta per convincere il club tedesco, deciso però a monetizzare il più possibile. L'operazione è tutt'altro che semplice. La valutazione di Nusa è salita sensibilmente nelle ultime settimane, anche a causa dell'interesse di diversi club di Premier League. Oggi servono tra i 55 e i 60 milioni di euro per sedersi al tavolo della trattativa, una cifra enorme che non spaventa però una Roma intenzionata ad accelerare per evitare un'altra beffa e che ha avuto il via libera di Ryan a investire.
Naturalmente il mercato non si ferma a un solo nome. D'Amico continua a monitorare diverse piste per rinforzare il reparto offensivo. El Mala resta uno dei profili più apprezzati, ma la concorrenza europea è tanta e il Colonia spera che il cartellino aumenti presto di valore. Piacciono molto anche Godts dell'Ajax, Schjelderup del Benfca e Fofana del Lione, tre giovani che il diesse segue con attenzione, mentre Gittens potrebbe trasformarsi nella sorpresa qualora il Chelsea decidesse di liberarlo dopo arrivo di Rogers e quello eventuale di Alajbegovic, quest'ultimo sempre monitorato ma al momento uscito dai radar per le richieste considerate eccessive del Leverkusen dopo l'asta che si è scatenata. [...] 
Ryan Friedkin ha dato l'impulso, D'Amico è al lavoro e l'obiettivo è uno: regalare a Gasperini almeno un attaccante di primissimo livello e lanciare un messaggio a tutto il calcio europeo. [...] 
(corsport) 

APPENA ARRIVATO

whatsapp image 2026 06 09 at 141601

Off-Season 2026: la "pausa estiva" come opportunità per reimpostare mente e corpo

giu 09, 15:39

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...

SnapInsta.to_753150556_1671261801667946_4175853207664440236_n

FOTO - Mancini e Pellegrini si ritrovano: insieme a cena in una trattoria di Roma

lug 24, 11:25

Lorenzo Pellegrini è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L'accordo definitivo con la Roma per il rinnovo del contratto non è ancora arrivato e nel mentre il tempo scorre e la squadra...

images (45)

La Roma si rifà il look: trovato l'accordo con Dsquared

lug 24, 11:16

A fine luglio la Roma ufficializzerà una nuova partnership: come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso ha trovato l'accordo con Dsquared. Il celebre marchio vestirà la sq...

Dybala

Malen-Dybala in gol contro il Trastevere. Cristante: "Pellegrini? Speriamo torni"

lug 24, 11:12

Un altro 6-0, questa volta contro il Trastevere (Serie D) nel secondo test amichevole dell'estate giallorossa. Presente anche il ds D'Amico che ha assistito alla partita dalla torretta del 'Campo Test...

NOTIZIE POPOLARI
Antonio-Nusa

Calciomercato Roma: Godts pista da scartare, Schjelderup costa troppo. Contatti con Nusa ma restano dubbi sulle condizioni fisiche

lug 23, 21:00
Roma Trastevere

AMICHEVOLE Roma-Trastevere 6-0: primo centro di Malen. Poi Dybala, Cristante, Cherubini, Angelino a Arena (FOTO E VIDEO)

lug 23, 16:55
godts-thumb-header-1920

Calciomercato Roma: Nusa primo obiettivo ma pista complicata. Godts attende l'offerta

lug 23, 17:40
Castro

Calciomercato Roma: avviati i contatti con il Bologna per Castro. L'attaccante viene valutato 40 milioni

lug 23, 23:29
el mala

Calciomercato Roma, dalla Germania: il Borussia Dortmund vuole El Mala. Il Colonia respinge la prima offerta

lug 23, 20:50
4eb038460f82-luc8732

La nuova Roma non esiste

lug 24, 8:18
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: Roma-Trastevere 6-0 23-07-2026

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Loading