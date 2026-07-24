Stadio della Roma: Gualtieri e Rocca sono i subcommissari

Per lo stadio della Roma di Pietralata arrivano anche i subcommissari. Dopo il decreto congiunto del ministro per lo Sport con il ministro dell'Economia e con il ministro delle Infrastrutture, il Commissario straordinario per gli stadi di Uefa Euro 2032, l'ingegner Massimo Sessa, ha proceduto alla nomina dei subcommissari. Sono, come da attese, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Comune e Regione stanno aggiornando i documenti dell'accordo (la convenzione) con la struttura commissariale. Si legge nei documenti: «In considerazione di quanto previsto dalle norme, nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione, nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario Straordinario può nominare come subcommissari il sindaco pro tempore di Roma Capitale e il presidente pro tempore della Regione Lazio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». L'ufficializzazione della nomina dovrebbe avvenire il prossimo lunedì, il 27, all'insediamento della seduta della conferenza di servizi decisoria che dovrà esaminare il progetto definitivo (più tecnicamente: il Piano di Fattibilità Tecnica-Economica). Nel pomeriggio di lunedì, a Palazzo Chigi, è stata fissata una conferenza stampa congiunta sul progetto giallorosso. [...]

(Il Messaggero)