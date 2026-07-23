Calciomercato Roma, dalla Germania: il Borussia Dortmund vuole El Mala. Il Colonia respinge la prima offerta

La Roma sonda il mercato internazionale per cercare rinforzi in attacco. Dopo i mancati arrivi di Greenwood e Summerville, la dirigenza giallorossa è al lavoro per cercare di dare una svolta al mercato in entrata. Tra i nomi seguiti c'è anche quello di Said El Mala, ala di proprietà del Colonia. Il club tedesco per il classe 2006 spara alto: la richiesta è di 50 milioni di euro.

Come riportato dall'emittente, però, sul giovane talento tedesco c'è il forte interesse del Borussia Dortmund. Il club giallonero nei scorsi giorni avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Colonia per El Mala: 26 milioni di euro più 8 di bonus. Offerta prontamente respinta dal Colonia che non ha intenzione di abbassare la propria richiesta. Inoltre, viene svelato, come a fine maggio il Brentford avrebbe soddisfatto le richieste economiche del club, ma il calciatore ha rifiutato il trasferimento.

(sport.sky.de)