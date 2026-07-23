Summerville: altra beffa

IL TEMPO (L. PES) - Telenovela finita. Summerville sceglie l'Arabia e la Roma è ancora una volta beffata. E durata circa ventiquattro ore in più del previsto la vicenda che, alla fine, vede ancora una volta i giallorossi restare delusi. Ventiquattro ore nelle quali D'Amico e Gasperini hanno sperato che alla fine potesse prevalere il fascino del calcio che, forse, ancora conta. E invece, come da epilogo più logico, vincono i soldi. Anche se Summerville, di dubbi, ne ha avuti eccome. L'olandese aveva già svolto ieri, dopo l'inserimento dell'Al-Hilal, le visite mediche con il club allenato da Simone Inzaghi, salvo poi prendersi del tempo per decidere. L'offerta da Oriente era troppo vantaggiosa (circa 13 milioni a stagione contro i circa 4.6 della Roma) ma un bivio così importante a livello professionale e tanti interrogativi, soprattutto familari, sul trasferimento a Riad, hanno fatto tentennare il calciatore. Nel frattempo la Roma non è rimasta a guardare e ha provato a convincere l'attaccante sia tramite l'allenatore che attraverso gli intermediari italiani dell'operazione. Tentativo vano. La fiducia, a dire la verità, a Trigoria non è mai stata così elevata. Anche perché il ds D'Amico aveva fatto il massimo spingendosi oltre i 50 milioni per accontentare le richieste del West Ham che, dal canto suo, pretendeva i 53 del gentlement agreement tra club e calciatore. Dopo una lunga attesa ieri sera è arrivato il sì definitivo dell'ex Leeds all'Al-Hilal, ma la Roma già dal giorno prima aveva ricominciato a sondare il mercato. Il nome preferito a Trigoria resta quello di Nusa, ma anche il norvegese ha costi tutt'altro che contenuti. Il Lipsia infatti parte da una richiesta tra i 55 e i 60 milioni per l'esterno che in queste settimane ha attirato anche l'interesse della Premier. La Roma ha riallacciato i contatti e un tentativo verrà fatto visto il gradimento da parte del tecnico. Nella lista ci sono diversi nomi, anche se alcuni iniziano a essere depennati. Tra questi Garnacho che vestirà la magia dell'Aston Villa dopo che il club di Birmingham ha trovato l'accordo col Chelsea per un prestito con obbligo di riscatto condizionato (facile). Anche Schjelderup potrebbe giocare la Premier col Tottenham che si è interessato. Difficile anche El Mala per costi mentre Godts dell'Ajax, fino ad ora, era stato tra i meno considerati ma potrebbe tornare in gioco. Di sicuro, ora, a Trigoria serve una scossa. Si sta per concludere la seconda settimana di ritiro e ancora nessun volto nuovo a disposizione di Gasperini. L'affare sfumato di Summerville è il terzo «schiaffo» estivo dei giallorossi dopo la trattativa saltata per Greenwood con l'inserimento del Fenerbahce e Celik che a ventiquattro ore dal ritorno nella Capitale era a Torino per firmare con la Juve. Non un mercato da tanti colpi ma ancora di lavoro da fare ce ne è tanto, soprattutto nel reparto offensivo. Serve una risposta immediata.