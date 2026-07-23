News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Roma cantami o Nusa: il norvegese per dimenticare Summerville

La penna degli Altri
di AlessandroLM
giovedì, 23 luglio 2026 alle 7:57
nusa 1
Aggiungi come fonte preferita su Google
Cantami, o Nusa, dell'ira rovinosa di Gasp. Il poema romanista - un'Odissea di mercato - potrebbe cominciare più o meno così, nel giorno in cui l'ennesimo obiettivo di mercato è sfumato e un altro già spunta all'orizzonte. È Antonio Nusa, norvegese con padre nigeriano, attaccante esplosivo e dal dribbling facile, il calciatore che potrebbe ricucire lo strappo generato dal voltafaccia di Summerville (e, con altre modalità, di Celik) e dal mancato arrivo di Greenwood. (...) In qualsiasi caso, per storia, valore e prospettive Nusa non può essere considerato una soluzione di ripiego: parliamo infatti di un'ala offensiva di 21 anni (10 gol e 11 assist in 71 partite) protagonista in Bundesliga con il Lipsia e ancora di più al Mondiale con i vichinghi trascinati da Haaland. Il club targato Red Bull è disponibile a trattare la sua cessione, ma non vorrebbe scendere sotto i 55 milioni, una cifra simile ai 53 che il West Ham chiedeva per liberare Summerville prima che l'Al-Hilal sparigliasse le carte (e la concorrenza) con la proposta da 80 comprensiva di bonus. (...) Quella tra lunedì e martedì è stata una notte di riflessioni per il calciatore. Crysencio è stato raggiunto dalle chiamate di D'Amico e Gasperini, i quali hanno provato a ricordargli che tutto l'oro d'Arabia (60 milioni di stipendio in 4 anni) non avrebbe mai potuto valere l'esperienza di giocare la Champions da titolare in un club che ambisce in un paio d'anni a lottare per lo scudetto. (...) Ma è stata la forza dirompente del denaro, e ovviamente non le prospettive progettuali, a spostare l'asticella: così la Roma ha perso un calciatore che gli aveva dato la parola accettando le condizioni economiche dell'ingaggio (3,7 milioni netti l'anno più bonus) e che per primo aveva fatto pressioni al West Ham affinché accettasse 47 milioni più 3 per il suo cartellino. La reazione della Roma è stata forte, al punto che i contatti con l'entourage di Nusa sono stati riallacciati già ieri. Anche Schjelderup del Benfica, connazionale di Nusa, resta una strada percorribile, un po' come quella (già battuta) che porta a Godts dell'Ajax. Gasperini ha chiesto due acquisti sulla trequarti e almeno altri quattro (un difensore, un esterno, un sostituto di Koné e un vice Malen) nelle altre zone del campo. (...) "Siamo un diesel, ci mettiamo un po'a partire ma poi diventiamo un bel trattore", era stata la fiducia del tecnico. Anche lui si è dato 48 ore per capire se il motore si è ingolfato oppure se, nonostante qualche intoppo, sta davvero cominciando a carburare.
(corsport)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

94791c5d2ee7-die3017

Instagram, Ndicka torna al lavoro: "La pausa è finita" (FOTO)

lug 23, 12:12

Nella giornata di ieri Gian Piero Gasperini ha puturo riabbracciare Evan Ndicka, tornato dopo il Mondiale e le meritate vacanze. Il difensore è già carico per l'inizio della nuova stagione, come dimos...

stemma del popolo logo

Spettacolo giallorosso dal centro all'Eur. A mezzanotte la sorpresa è stata Dybala

lug 23, 9:55

IL TEMPO (L. PES) - Una notte d'amore. La testa per 1 99 anni della Roma ha attraversato la città dal cuore della Capitale fino allo spettacolo del Colosseo Quadrato all'Eur. Un'invasione di migliaia...

nuova maglia

Sulla maglia torna lo stemma della tradizione

lug 23, 9:49

La Roma celebra i suoi primi 99 anni indossando la storia. Nel I giorno dell'anniversario della fondazione, il club giallorosso e Adidas hanno presentato la nuova maglia Home per la stagione 2026/27,...

NOTIZIE POPOLARI
El Mala

Calciomercato Roma, non solo Nusa: si monitora anche El Mala. Il Colonia chiede 50 milioni

lug 22, 13:06
nusa

Calciomercato Roma, contatti diretti con Nusa: c'è anche El Mala

lug 22, 23:18
Antonio-Nusa-1240x826

Calciomercato Roma, salta anche Summerville: adesso Nusa o El Mala

lug 22, 20:25
Bonucci

VIDEO - Bonucci svela il retroscena con la Roma: "Era tutto fatto, avevo parlato anche con Mourinho. Poi lui ha ascoltato i tifosi"

lug 22, 14:29
Summerville

Summerville: altra beffa

lug 23, 7:46
92a3a7704f35a85b911f29df893f78af-1024x683

Calciomercato Roma, si valuta Castro del Bologna. Sullo sfondo anche Pellegrino

lug 22, 23:06
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Maglia Roma stagione 26/27 22.07.2026

Maglia Roma stagione 26/27 22.07.2026

Loading