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VIDEO - Roma-Trastevere 6-0: tutti i gol della partita

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di Fabio D'Ascanio
giovedì, 23 luglio 2026 alle 21:26
Roma 6-0 Trastevere
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La Roma supera 6-0 il Trastevere nell'amichevole giocata a Trigoria. Si tratta del secondo test per gli uomini di Gasperini, dopo l'allenamento congiunto con la Primavera. Da ora in poi, si entrerà nel vivo della preparazione e anche il livello delle avversarie, inevitabilmente, sarà più alto. Contro il Trastevere, dopo appena 3 minuti, è tornato a segnare Donyell Malen che ha sfruttato al meglio l'assist di Rensch. Il raddoppio, invece, lo ha firmato Dybala con una conclusione imprendibile. Il tris è arrivato da Cristante, dopo una combinazione in area di rigore con Malen. Spazio anche per il giovane Cherubini che sottoporta ha messo a referto il 4-0. Le ultime due, invece, sono di Angelino e Arena

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