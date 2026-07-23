Calciomercato Roma: Nusa primo obiettivo ma pista complicata. Godts attende l'offerta

Summerville adesso è il momento di Nusa. Sarebbe lui il prescelto per la Roma. Il Lipsia, però, chiede 60 milioni di euro per il cartellino e, secondo il giornalista, c'è un duplice interesse della Premier. Dopoadesso è il momento di. Sarebbe lui il prescelto per la Roma. Il Lipsia, però, chiede 60 milioni di euro per il cartellino e, secondo il giornalista, c'è un duplice interesse della Premier. Una squadra, a quanto pare è il Newcastle.

Per quanto riguarda invece gli altri obiettivi, Godts starebbe aspettando un'offerta da parte di D'Amico che ancora non è arrivata. Tra i tanti profili esiste anche la possibilità di Paixao ma è più indietro. Per Koné la pista araba è complicata.