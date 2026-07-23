Calciomercato Roma: Nusa primo obiettivo ma pista complicata. Godts attende l'offerta

#Nusa primo obiettivo, ma trattativa complessa per via di un duplice interesse dalla #Premier.#Godts attende un'offerta dell'#ASRoma.— Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) July 23, 2026
In lista, tra i tanti profili, anche Igor #Paixao, ma più indietro.#Konè: difficile la pista araba, Al Ahli ha 12 stranieri (ammissibili 10). pic.twitter.com/s381lktFR0
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Al termine dell'amichevole vinta dalla Roma per 6-0 contro il Trastevere a parlare è stato Bryan Cristante. Il centrocampista, fresco di rinnovo, ha parlato di obiettivi e ambizioni, ma anche della si...
Dopo quello alla Primavera arriva un altro sei a zero per la Roma di Gasperini. Questa volta a farne le spese è il Trastevere. Quattro le reti nel primo tempo: il primo centro di Malen - arrivato ieri...
Secondo il giornalista si sarebbero riattivati i contatti con Nusa, esterno offensivo del Lipsia, che sarebbe nel mirino della Roma. La trattativa, però, si preannunci abbastanza complicata perché la...
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