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United e Al-Ahli: Koné più lontano

La penna degli Altri
di AlessandroLM
giovedì, 23 luglio 2026 alle 8:47
kone
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La testa prova a liberarsi dalle scorie del Mondiale, il mercato invece non concede tregua. Manu Koné è ora in vacanza per smaltire una delusione ancora difficile da digerire, ma il cellulare resta acceso, sempre. (...) l'Inghilterra resta la pista più concreta, ma attenzione anche all'Arabia Saudita, dove l'Al- Ahli ha rotto gli indugi avviando i primi contatti sia con la Roma sia con l'entourage del giocatore per capire margini e fattibilità dell'operazione. Un sondaggio che potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di molto più concreto. (...) D'Amico non ha alcuna intenzione di svendere uno dei pezzi più pregiati della rosa. Anzi. La Roma ha bisogno di fare cassa, sia per rispettare gli obiettivi del settlement agreement sia per aumentare il tesoretto destinato al mercato in entrata, e proprio per questo spera che attorno a Koné possa accendersi una vera e propria asta internazionale. Il Manchester United, al momento, resta il club più avanti. I contatti con l'entourage sono continui e tra le parti esiste già un accordo di massima, mentre D'Amico aspetta il passo decisivo degli inglesi, pronti a mettere sul tavolo un'offerta vicina ai 50 milioni di euro. Una cifra importante, ma che potrebbe non bastare. Perché sullo sfondo continuano a muoversi altri pre-tendenti. l'Atletico Madrid non ha mollato definitivamente la presa, pur essendosi defilato dopo il rifiuto incassato davanti ai 40 milioni proposti un paio di settimane fa. E soprattutto c'è l'Al-Ahli, deciso a tornare a fare affari con la Roma dopo l'acquisto di Ibañez tre stagioni fa. Il club saudita sogna un colpo di spessore per rafforzare il centrocampo e lanciare l'assalto al titolo contro l'Al-Hilal (di Summerville) e l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Prima, però, servirà liberare uno slot destinato agli stranieri. Un passaggio fondamentale che potrebbe rallentare l'operazione, ma non spegnere l'interesse. Anzi. Se i contatti dovessero intensificarsi, la Roma sarebbe pronta ad alzare ulteriormente le proprie pretese, spingendo la valutazione del cartellino oltre i 60 milioni di euro. E il mercato, si sa, non ama le attese. Per questo resta viva anche l'ipotesi Chelsea. (...) Attorno a Manu Koné il traffico è sempre più intenso e a Trigoria aspettano soltanto che qualcuno decida di affondare il colpo. A quel punto, il futuro del francese potrebbe cambiare definitivamente volto, anche prima di tornare dalle vacanze.
(corsport)

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