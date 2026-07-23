AMICHEVOLE Roma-Trastevere 6-0: primo centro di Malen. Poi Dybala, Cristante, Cherubini, Angelino a Arena (FOTO E VIDEO)

Dopo quello alla Primavera arriva un altro sei a zero per la Roma di Gasperini. Questa volta a farne le spese è il Trastevere. Quattro le reti nel primo tempo: il primo centro di Malen - arrivato ieri a Trigoria -, poi Dybala, Cristante e Cherubini.

Nella ripresa spazio a tutti gli altri e solamente nel finale la Roma arrotonda con i gol di Angelino e di Arena.

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Ecco la formazione ufficiale

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Dybala, Cherubini; Malen.

A disposizione: Gollini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi, Lulli, Giammattei, Panico, Carlaccini, Camara, Dovbyk, Arena.

Prima importante novità: rispetto alla comunicazione arrivata sulla formazione ufficiale, a sinistra gioca Wesley e non Angelino. Non ci sarà nemmeno Soulé per lui gestione dei carichi.

SECONDO TEMPO

71' - Un tiro dalla sinistra di Arena chiude, in maniera definitiva, il match. Il finale è 6-0.

70' - Angelino, con un tiro dal limite dell'area, chiude la partita. La sua è la rete del 5-0.

👀 C'era anche il Ds D'Amico, a Trigoria, ad assistere all'amichevole tra Roma e Trastevere finita 6-0#AsRoma pic.twitter.com/cYKUBH5f52 — laroma24.it (@LAROMA24) July 23, 2026

66' - Sfiora il gol anche Ziolkowski, che si trova davanti al portiere. Murata la sua conclusione.

65' - Spazio anche per Carlaccini negli ultimi cinque minuti. Prende il posto di Camara.

60' - Si vede anche Soulé a bordo campo, insieme ai compagni che hanno giocato nel primo tempo di questa sfida.

59' - Prima dribbling e poi conclusione di Camara: il suo tiro è salvato sulla linea dopo aver provato il colpo sotto.

50' - Da qualche minuto Gritti, il secondo di Gasperini, sta dando indicazioni a Camara. Si è spostato dall'altra parte del campo per stare vicino al giocatore in campo.

45' - Ci prova Panico con una conclusione dalla distanza. Il suo tiro è deviato in angolo.

36' - Inizia la ripresa a Trigoria

ROMA ST (3-4-2-1): Gollini; Ziolkowski, Seck, Ghilardi; Lulli, Giammattei; Panico; Wesley; Camara, Dovbyk; Arena

FINE PRIMO TEMPO

35' - Finisce quattro a zero il primo tempo. A segno Malen - alla sua prima rete stagionale - poi Dybala, Cristante e Cherubini. Un palo per Wesley.

30' - Il quarto gol giallorosso lo segna Cherubini sul secondo assist di giornata di Rensch. Stop di petto del trequartista e appoggio in porta.

25' - Tris di Cristante. Assist di Malen. Scambio tra i due dentro l'area di rigore e poi conclusione del centrocampista.

23' - Palo di Wesley dal limite dopo triangolo con Dybala.

16' - Ci prova anche Cherubini: tiro mancino da dentro l'area di rigore che non centra lo specchio della porta.

12' - Arriva il raddoppio della Roma, stavolta tocca a Dybala su assist di Cristante. Appoggio dalla corsia mancina e tiro di sinistro dal limite.

3' - La Roma passa subito avanti grazie a Malen, assist di Rensch

Iniziata la partita a Trigoria.