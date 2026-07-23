Calciomercato Roma: Godts pista da scartare, Schjelderup costa troppo. Contatti con Nusa ma restano dubbi sulle condizioni fisiche

Sfumato Summerville, la Roma è costretta ad accelerare sul mercato per regalare il prima possibile dei rinforzi a Gian Piero Gasperini. Sono molti i nomi di esterni offensivi di piede destro che circolano in orbita Roma e in tal senso Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto della situazione.

Nelle scorse settimane si è registrato l'interesse per Mika Godts dell'Ajax, ma ad oggi non è una pista da seguire. Il club olandese chiede 60 milioni di euro e il calciatore vorrebbe restare all'Ajax per continuare il proprio processo di crescita. Poi c'è il capitolo relativo ad Antonio Nusa: anche la pista che porterebbe il norvegese nella Capitale ad oggi non è concreta. L'attaccante del Lipsia piace e ci sono stati dei contatti ma restano dei dubbi all'interno della dirigenza giallorossa anche a causa del suo mancato approdo al Brentford dopo aver fallito le visite mediche. L'ultimo nome è quello di Schjelderup e anche in questo caso gli elevati costi rendono complessa l'operazione. Il Benfica chiede 60 milioni di euro. L'esterno, inoltre, piace in Premier League.