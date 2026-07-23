Calciomercato Roma: per Nusa concorrenza del Newcastle

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Al termine dell'amichevole vinta dalla Roma per 6-0 contro il Trastevere a parlare è stato Bryan Cristante. Il centrocampista, fresco di rinnovo, ha parlato di obiettivi e ambizioni, ma anche della si...
Dopo Summerville adesso è il momento di Nusa. Sarebbe lui il prescelto per la Roma. Il Lipsia, però, chiede 60 milioni di euro per il cartellino e, secondo il giornalista, c'è un duplice interesse del...
Dopo quello alla Primavera arriva un altro sei a zero per la Roma di Gasperini. Questa volta a farne le spese è il Trastevere. Quattro le reti nel primo tempo: il primo centro di Malen - arrivato ieri...
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