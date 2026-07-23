Calciomercato Roma: per Nusa concorrenza del Newcastle

Secondo il giornalista si sarebbero riattivati i contatti con Nusa, esterno offensivo del Lipsia, che sarebbe nel mirino della Roma.

La trattativa, però, si preannunci abbastanza complicata perché la richiesta è di 60 milioni di euro da parte dei tedeschi e la concorrenza è seria: in prima battuta c'è il Newcastle che ha ceduto Gordon e che è, appunto, alla ricerca di un giocatore con queste caratteristiche.

(Simone Valdarchi)