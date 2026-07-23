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Liverpool, Tsimikas: "Non vedevo l'ora di tornare. Lo scorso anno mi sono allenato duramente ma per qualche motivo non ho giocato molto"

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di FedericoL
giovedì, 23 luglio 2026 alle 13:03
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Dal ritiro del Liverpool, è tornato a parlare Kostas Tsimikas che ha rilasciato un'intervista al canale Youtube dei Reds. Il terzino greco ha parlato anche dell'esperienza alla Roma, lanciando una frecciata a Gasperini. Le sue parole: "Non vedevo l'ora di tornare in Inghilterra. L'anno scorso ho avuto una stagione molto dura e strana, ma ora sono qui. Durante l'ultimo anno mi sono allenato duramente, anche se per qualche motivo non ho giocato molto".

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