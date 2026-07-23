Liverpool, Tsimikas: "Non vedevo l'ora di tornare. Lo scorso anno mi sono allenato duramente ma per qualche motivo non ho giocato molto"

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Alessandro Frara, all'interno della Roma, sarà Loan Manager. Lo ha spiegato Manà Manà Sport. In poche parole, al fianco del direttore sportivo D'Amico, si occuperà della gestione dei calciatori in pr...
Sospiro di sollievo in casa Roma, stando alle informazioni del giornalista. Niccolò Pisilli - che comunque sarà assente all'amichevole contro il Trastevere in programma alle 18 - non ha grossi problem...
L'Aston Villa ha ufficializzato proprio in questi minuti l'arrivo di Garnacho. Il giocatore, prelevato dal Chelsea in prestito con obbligo di riscatto, si unisce a Emery. Ed è proprio una foto con il...
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