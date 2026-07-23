Boca Juniors, Riquelme sul mancato arrivo di Dybala: “Chiedetelo a lui” (VIDEO)

Juan Román Riquelme è tornato a parlare del tentativo del Boca Juniors di riportare Paulo Dybala in Argentina. Il dirigente argentino, però, non ha voluto fornire particolari dettagli sulle ragioni che hanno impedito la conclusione dell’operazione: «Chiedetelo a lui...», ha risposto l'ex fantasista.

🗣️ 💎 Juan Román Riquelme se refirió a la chance de que Dybala llegue a Boca, tras su reciente renovación con la Roma.



🎙️ @JulioPavoni pic.twitter.com/rCfZom1Xvf — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026