Baldanzi: "Sono contento dell'esperienza alla Roma, ma al Genoa posso essere protagonista"

Tommaso Baldanzi è stato ceduto dalla Roma al Genoa con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il trequartista classe 2003 è diventato a tutti gli effetti un calciatore del Grifone dopo aver indossato la maglia rossoblu nella seconda parte dell'ultima stagione. Decisivo, in tal senso, l'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del club ligure. In un'intervista rilasciata al quotidiano, l'ex Roma ha parlato della sua scelta e di cosa gli ha lasciato l'esperienza nella Capitale.

[...] Ha fatto una scelta un po' controcorrente in un calcio che va veloce, dove tanti giovani preferiscono rimanere nei top club anche se non da protagonisti.

«L'altro giorno ho parlato a uno dei giovani che sono qui con in ritiro e gli ho detto proprio questo: "Secondo me la cosa più importante nel calcio è giocare, divertirsi". Sono contento dell'esperienza a Roma ma qui so che posso mettermi in mostra, giocare di più, essere più protagonista. E per me è fondamentale ora giocare con continuità». [...]

De Rossi l'ha voluta alla Roma e al Genoa. Cosa vuol dire essere Scelto due volte da un campione del mondo?

«È una grande responsabilità, gli devo tanto, gli sono grato, è uno stimolo in più per ripagare la sua fiducia. Ci faceva correre tanto in ritiro alla Roma e lo stesso succede qui. Con lui ho un bellissimo rapporto, in campo chiede le stesse cose che mi chiedeva l'anno scorso. E a me piace sia giocare da mezzala destra, come mi impiega spesso, che da trequartista». [...]

(Il Secolo XIX)