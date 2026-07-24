Il mercato a cifre folli (e i piani B)

CORSERA (L. VALDISSERRI) - Il vantaggio di una partenza sprint è evidente. Ogni volta, però, la Roma si riduce a fare acquisti nelle ultime settimane, quando non negli ultimi giorni. La situazione attuale è che la squadra - persi i presțiti e Io svincolato Celik, con Pellegrini ancora nella terra di nessuno - oggi è più debole di quella che, battendo il Verona, è tornata in Champions. Gli alibi non mancano. Se cerchi calciatori forti devi mettere in conto la concorrenza. Il fardello del Financial Fair Play è sempre più pesante per qualcuno rispetto a qualcun altro. [...] La Premier League, grazie anche a una divisione più equa dei diritti tv e dei proventi, è dominante sul mercato anche con squadre di seconda o terza fascia.

Detto questo, è sotto gli occhi di tutti che il mercato della Roma è in grave ritardo e che, a fronte di tre storie finite male - Greenwood, Summerville e Celik, in ordine di importanza - non si è riusciti ad innescare subito una risposta. [...]

La Roma, alla fine, farà un buon mercato e Gasperini ritroverà il sorriso. C'è però un pericolo nascosto: la svalutazione dei propri calciatori. Soulé non può valere la metà di Summerville o Nusa, di sicuro vale più di El Mala. E Dovbyk, anche dopo una stagione molto negativa, non dovrebbe andare in prestito se per il vice-Malen ti vengono chiesti 30 milioni di euro o più. Gasperini ha bisogno di sei innesti: due esterni d'attacco, un titolarissimo come esterno sinistro di centrocampo, il sostituto di Celik, un vice-Malen e - se sarà ceduto per fare plusvalenza - il ricambio di Koné. Tanta roba, per usare un brutto neologismo calcistico. Troppa?