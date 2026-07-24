Calciomercato Roma: lo United prepara l'affondo per Konè. Passi avanti con il giocatore, ora l'offerta ai giallorossi

Tutto secondo i piani: una settimana dopo inizia a scaldarsi la pista Manu #Konè-#ManchesterUnited. I Red Devils hanno compiuto passi avanti lato giocatore, ora c’è da inviare l’offerta all’#AsRoma. Valutazione di circa 60 milioni di euro. L’affondo potrebbe arrivare anche a… https://t.co/eg6HHcRJfA— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 24, 2026
La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
LR24.IT (A. CIARDI) - Gli anni dei Friedkin sono caratterizzati dal silenzio di padre e figlio, al punto che si può persino pensare che non parlino perché odiano le proprie voci, che si vergognino di...
Smaltita la delusione Summerville, la Roma lavora al vice Malen. Come scrive il giornalista Sacha Tavolieri, i giallorossi stanno spingendo per Nicolò Tresoldi, per il quale proseguono i colloqui con...
Prende forma l'organigramma tecnico del settore giovanile della Roma. Come comunicato dal club giallorosso, Christian Terlizzi è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Under18. L'Under 17 sarà affidat...
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