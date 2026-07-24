Calciomercato Roma, dal Belgio: i giallorossi spingono per Tresoldi. Per il Brugge non è in vendita: no alla prima offerta di 35 milioni

🇮🇹🟠🐺 AS Roma now pushing hard to sign Nicolo Tresoldi & continue talks with Club Brugge despite €35M bid rejected.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 24, 2026
✅ Roma are determined to change the Blauw & Zwart’s stance that the striker is not for sale.
🇩🇪 Tresoldi attracted by Giallorossi project.
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