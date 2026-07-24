De Rossi: “Il compleanno più bello? I 18 anni con lo scudetto della Roma sul petto”

Nel giorno del suo 43esimo compleanno, Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro del Genoa. L’ex capitano della Roma ha ricordato con affetto uno dei compleanni più significativi della sua carriera, vissuto proprio durante la preparazione estiva con i giallorossi.

“Ho fatto tanti compleanni in ritiro, quello più impresso è quello dei 18 anni. Gli amici lo festeggiavano fuori, io in ritiro ma con lo Scudetto della Roma sul petto”, ha raccontato De Rossi.

L’allenatore ha poi tracciato un bilancio positivo del lavoro svolto finora dal Genoa: “Positivo per l’atteggiamento del gruppo, non si sono mai risparmiati dal punto di vista del lavoro e dell’apprendere le nostre idee. Anche ieri abbiamo fatto un buon allenamento ma erano un po’ cotti, quindi oggi gli ho dato mezza giornata libera”.