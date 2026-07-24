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Calciomercato Roma, Ezzalzouli e Schade piste da accantonare. Proposto Noa Lang, i giallorossi però non sembrerebbero interessati

Mercato
di AlessandroLM
venerdì, 24 luglio 2026 alle 15:55
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Si restringe il campo dei possibili obiettivi offensivi della Roma. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora ai microfoni di Manà Manà Sport, sarebbero infatti da accantonare le piste che portano ad Abde Ezzalzouli e Kevin Schade. Il primo ha una clausola rescissoria da 65 milioni di euro ed è considerato incedibile dal Betis, mentre il secondo avrebbe costi complessivi ritenuti fuori mercato per il club giallorosso. Alla Roma sarebbe stato inoltre proposto Noa Lang dall’agenzia che cura gli interessi del calciatore. Il nome dell’esterno olandese, però, al momento non scalderebbe particolarmente la dirigenza giallorossa.

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