Calciomercato Roma, per l’attacco spunta anche Oscar Bobb. Nusa resta il preferito

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Andrea Pirlo è vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo il mancato accordo con Pep Guardiola, la scelta di Paolo Maldini e L...
Crysencio Summerville ha scelto l’Al-Hilal. Dopo essere stato a lungo vicino alla Roma, con il giocatore combattuto tra la possibilità di restare in Europa e quella di accettare la ricchissima propost...
Alberto Aquilani ha raccontato le emozioni vissute durante il suo primo ritiro da allenatore in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Sassuolo si è detto entusiasta per l’iniz...
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