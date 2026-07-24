Summerville, ecco le cifre: al West Ham 65 milioni, per l’esterno fino a 20 milioni netti l’anno

Crysencio Summerville ha scelto l’Al-Hilal. Dopo essere stato a lungo vicino alla Roma, con il giocatore combattuto tra la possibilità di restare in Europa e quella di accettare la ricchissima proposta saudita, l’esterno olandese ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg di Sky Sport DE, l’Al-Hilal verserà al West Ham una cifra complessiva di circa 65 milioni di sterline. Per Summerville è invece pronto un contratto fino al 2030 da 20 milioni di sterline netti a stagione, compresi i bonus, per un totale potenziale di 80 milioni netti nell’intera durata dell’accordo. La Roma aveva provato fino all’ultimo a convincere il classe 2001, facendo leva sulla possibilità di restare nel calcio europeo e di disputare la Champions League. Alla fine, però, ha prevalso la proposta economica dell’Al-Hilal, nettamente superiore a quella sostenibile dai giallorossi.

🚨📈 EXCL DET | Crysencio Summerville can earn up to €17 million NET per year, meaning up to €68 million NET over the course of his contract until 2030.



The 23 y/o winger signed the deal with Al Hilal last night. West Ham will receive a transfer fee of £65 million all-in.… pic.twitter.com/r5dyZWsUzZ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 24, 2026