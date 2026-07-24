Summerville, ecco le cifre: al West Ham 65 milioni, per l’esterno fino a 20 milioni netti l’anno

🚨📈 EXCL DET | Crysencio Summerville can earn up to €17 million NET per year, meaning up to €68 million NET over the course of his contract until 2030.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 24, 2026
The 23 y/o winger signed the deal with Al Hilal last night. West Ham will receive a transfer fee of £65 million all-in.… pic.twitter.com/r5dyZWsUzZ
La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
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Nuovo nome per le fasce della Roma. Secondo quanto riferito da Retesport, nella lista del direttore sportivo Tony D’Amico sarebbe entrato anche Oscar Bobb, esterno offensivo norvegese classe 2003 del...
Alberto Aquilani ha raccontato le emozioni vissute durante il suo primo ritiro da allenatore in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Sassuolo si è detto entusiasta per l’iniz...
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