FOTO - Ecco la seconda maglia per la stagione 2026-207. L'omaggio a Campo Testaccio: "Roma chiamò"

Dopo l'uscita della prima maglia, la Roma si appresta a presentare anche la seconda, quella da trasferta, per la stagione 2026-2027. Nei mesi scorsi sono arrivate delle anticipazioni che sono state confermate: maglia bianca, con strisce rosse sulle spalle e sul petto una banda orizzontale giallorossa con lo stemma che richiamerà quello utilizzato tra il 1945 e il 1949. Inoltre, c'è un nuovo dettaglio da sottolineare. Nel retro del colletto è presente la frase: "Roma chiamò" un riferimento al celebre brano "Campo Testaccio". La maglia è un omaggio alla "Pietas", un valore fondamentale dell'antica Roma che indica il senso del dovere, il rispetto e la devozione.

Foto: Kamil Berberler (X)