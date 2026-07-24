Rinnovo Pellegrini: contratto di 2 anni più opzione. Manca il via libera dei Friedkin. La prossima settimana tornerà ad allenarsi con un preparatore privato

Lorenzo #Pellegrini-#AsRoma 👇🏼— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 24, 2026
Qualora dovesse arrivare la fumata bianca, il contratto dovrebbe prevedere una durata di due anni più opzione per la terza stagione che il club giallorosso potrà unilateralmente esercitare (com’è stato con #Hermoso, per intenderci). In questi… pic.twitter.com/isUTWJ3ptN
La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
LR24.IT (A. CIARDI) - Gli anni dei Friedkin sono caratterizzati dal silenzio di padre e figlio, al punto che si può persino pensare che non parlino perché odiano le proprie voci, che si vergognino di...
Può entrare nel vivo la trattattiva la Roma e il Manchester United per la cessione di Manù Konè. Come scrive su X il giornalista Lorenzo Canicchio, i Red Devils hanno compiuto passi avanti con il gioc...
Smaltita la delusione Summerville, la Roma lavora al vice Malen. Come scrive il giornalista Sacha Tavolieri, i giallorossi stanno spingendo per Nicolò Tresoldi, per il quale proseguono i colloqui con...
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