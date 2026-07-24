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Rinnovo Pellegrini: contratto di 2 anni più opzione. Manca il via libera dei Friedkin. La prossima settimana tornerà ad allenarsi con un preparatore privato

La penna degli Altri
di FedericoL
venerdì, 24 luglio 2026 alle 12:24
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La Roma continua a lavorare al rinnovo di Lorenzo Pellegrini, una richiesta precisa di Gasperini. Come scrive il quotidiano, il numero 7 si è decurtato di quasi la metà l'ingaggio (fino a giugno guadagnava 4.5 + 1,5 di bonus) ma i Friedkin ancora non hanno dato il via libera. Il nodo è la durata del contratto: balla un anno tra la richiesta e l'offerta.
(Il Messaggero)
Come aggiunge il giornalista Lorenzo Canicchio, il contratto dovrebbe prevedere una durata di due anni più opzione per la terza stagione che il club giallorosso potrà esercitare unilateralmente. In questi giorni si sta valutando la condizione fisica del 7 dopo l’infortunio. La prossima settimana dovrebbe allenarsi con un preparatore privato.

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