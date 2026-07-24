FOTO - Mancini e Pellegrini si ritrovano: insieme a cena in una trattoria di Roma

Lorenzo Pellegrini è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L'accordo definitivo con la Roma per il rinnovo del contratto non è ancora arrivato e nel mentre il tempo scorre e la squadra di Gasperini prosegue la preparazione. Sull'ex capitano, ieri, si è esposto Cristante: "Lo aspettiamo a braccia aperte" ha detto il numero 4. Un segnale di come anche il gruppo aspetti Pellegrini. Il classe 1996 è ovviamente molto amico con Gianluca Mancini e nella serata di ieri i due sono stati insieme a I Ciarli, una trattoria romana. Pellegrini attende, ma a Trigoria anche i senatori e Gasperini, aspettano di riaccoglierlo.